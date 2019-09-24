شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية وأمنية، بأن مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين للمقام فجراً، ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين بالاختناق؛ جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجرى إسعافهم ميدانياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

واقتحم نحو 1200 مستوطن المقام فجراً، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وكان يرافقهم وزير التعليم في حكومة الاحتلال "رافي بيريتس"، ورئيس مجلس المستوطنات "يوسي داغان".

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