لاستئناف محادثات تشكيل ائتلاف.. طاقمان من (الليكود) و(أزرق أبيض) يجتمعان اليوم

نتنياهو وغانتس وريفلين

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يحتمع اليوم، طاقما التفاوض عن حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض) في إسرائيل، لمواصلة المساعي لتشكيل ائتلاف حكومي.



وقد انتهى في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس المحتلة، الليلة الماضية، اللقاء الذي عُقد بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ورئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، بهدف دفع الجهود لإقامة حكومة وحدة وطنية قدماً، والتي بادر إليها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلين.



وبعد اللقاء اتصل نتنياهو برؤساء أحزاب اليمين، فأكد لهم أنه ما زال ملتزماً بتعهداته لهم، بالمقابل توجه غانتس إلى أعضاء كتلته قائلاً: إنه لا نية لديه للتخلي عن قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن النقاط التي ما زالت مدار خلاف، تتمحور حول من سيتولى أولاً رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب، إلى الآخر بعد عامين.