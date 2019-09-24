الرئيس لوزير خارجية البحرين: نؤكد على أهمية دور المملكة بدعم القضية الفلسطينية





وأكد الرئيس، أهمية الدور الذي تلعبه البحرين في دعم القضية الفلسطينية، على جميع الصعد، مشدداً على أهمية تنسيق المواقف على الصعيد الدولي؛ لحشد الدعم للقضايا العربية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأطلع الرئيس عباس، الوزير الضيف، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، ومجمل التطورات في ظل انسداد العملية السياسية، بسبب القرارات الأميركية المدمرة لعملية السلام، واستمرار التصعيد الإسرائيلي، وممارساته العدوانية، وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.



وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور.

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، في نيويورك، وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.