قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، والتي طالت 19 مواطناً فلسطينياً.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت، الليلة الماضية، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف".



وأقدمت جيبات عسكرية على اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، تمهيداً لاقتحام المستوطنين للقبر.



وأدى ذلك، لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان.