طقس الثلاثاء: أجواء صافية بوجه عام وباردة نسبياً في الليل

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-17 28-17 29-17 بيت لحم 29-17 28-17 29-17 رام الله والبيرة 27-16 26-16 27-16 طولكرم 30-22 30-22 31-22 نابلس 30-18 29-18 30-18 قلقيلية 30-22 30-22 31-22 جنين 32-20 31-20 32-20 سلفيت 29-17 28-17 29-17 طوباس 32-20 31-20 32-20 روابي 30-18 29-18 30-18 الخليل 27-16 26-16 27-16 غزه 29-23 28-23 29-23 أريحا 39-24 38-24 39-24 خانيونس 29-23 28-23 29-23 الأغوار الشمالية 37-22 36-22 37-22 رفح 30-22 29-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: