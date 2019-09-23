دولي

الانتخابات الإسرائيلية تُنهي الليلة آخر عمليات "نزاهة الانتخابات"

الانتخابات الإسرائيلية تُنهي الليلة آخر عمليات "نزاهة الانتخابات"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية ستنتهي الليلة آخر آخر عمليات "نزاهة الإنتخابات"لمراجعة بعض بطاقات الاقتراع.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم خلالها مراجعة حوالي 2000 صندوق اقتراع بمشاركة العشرات من المراقبين والمحامين والموظفين ثم التأكد من صحة توزيع تلك الأصوات.

وأضافت الصحيفة: "تأتي هذه الخطوة لغرض الكشف عن عمليات التزوير أو الخلل في عملية التصويت والعد قبل إعلان النتائج الرسمية وتقديمها إلى الرئيس ريفلين يوم الأربعاء".

وأكملت: "هذه هي المرة الثالثة التي تجري فيها لجنة الانتخابات مثل هذه العملية خلال الأسبوع بعد الانتخابات، لكنها الأكبر من نوعها حتى الآن".

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