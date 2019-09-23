الاحتلال يعتقل طفلاً وينُكل بمواطنين ويقتحم قرى بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، على اعتقال طفل واصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، عقب اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وأوضحت الوكالة الرسمية، أن عدداً من جيبات الاحتلال، يرافقها جنود مشاة، اقتحموا القرية لأكثر من ثلاث ساعات، وقاموا باحتجاز أحد الصبية، والتحقيق الميداني معه، كما دارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.





وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جرى علاجهم ميدانياً.وأوضحت الوكالة، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل محمد جهاد علي خلاوي صبارنة (15عاماً) أثناء تواجده في ورشة حدادة والده.وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، لليوم الثالث على التوالي، ونكلت بأهلها.وأضافت الوكالة، أن الاحتلال ومنذ عدة أيام، يشدد من إجراءاته على مداخل القرية، ويُضيق على سكانها، ما دفع الأهالي لحرق خيمة أقامها الجنود على مدخل القرية، وخلع أقفال البوابة الحديدية المنصوبة على مدخلها الرئيس.