رئيس الوزراء البريطاني: حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع الجمهورية الإسلامية.



وقال جونسون، وفق قناة (سكاي نيوز)، رداً على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها بلاده على خلفية التوتر مع إيران بما في ذلك بسبب الاتفاق النووي: "ما تقوم به بريطانيا هو محاولة توحيد الناس وحلحلة التصعيد".



وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "مهما كانت الاعتراضات للاتفاق النووي القديم مع إيران، حان الوقت الآن للمضي قدما وإبرام صفقة جديدة".



ويمر الاتفاق حول برنامج طهران النووي، الذي تم إبرامه عام 2015 بين إيران من جهة وكل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، بأزمة كبيرة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الصفقة، في 8 مايو 2018.



وفرض ترامب عقوبات موجعة على الجمهورية الإسلامية تستهدف قطاعات مختلفة لاقتصادها، بينها النفط، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى والسعي للحصول على أسلحة نووية، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام البلاد بالاتفاق.