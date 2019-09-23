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رئاسة الأركان الكويتية تُصدر بياناً عاجلاً

رئاسة الأركان الكويتية تُصدر بياناً عاجلاً
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بياناً عاجلاً للرد على ما نسب لرئيسها من تصريحات انتشرت في الفترة الأخيرة.

ونفى البيان، ما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي من تصريحات تنسب لرئيس الأركان العامة للجيش"، وفق صحيفة (الأنباء) الكويتية.

وأوضح البيان، أن تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها.

وأشار البيان، إلى أن رئاسة الأركان "تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".

وأهابت رئاسة الأركان الكويتية في بيانها "بمستخدمي برامج التواصل الإجتماعي عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، وتحري الدقة في التعامل معها".

وأكدت على "ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع".

ولم توضح الصحيفة طبيعة التصريحات التي نسبت إلى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي.

​والسبت الماضي أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح، على ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة.

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