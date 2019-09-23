هنية: جهاز الأمن الداخلي يقوم بجهود مضنية لحفظ أمن القطاع

رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بجهود جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بقطاع غزة.





جاء ذلك، خلال زيارة هنية ووفد رفيع المستوى من قيادة الحركة مقر جهاز الأمن الداخلي، الاثنين، مشيداً بالجهاز وطواقمه الفنية، وفق الموقع الرسمي لحماس.







وقال هنية: "أثمن الجهود المضنية التي يقومون بها في حفظ أمن القطاع من مختلف التهديدات التي تواجهه".







واستعرض رئيس حركة حماس جملة من التحديات المهمة في اللحظة الراهنة، معربًا عن ثقته بالقدرة على التعامل معها والتغلب عليها.





واستمع رئيس الحركة والوفد القيادي إلى شرحٍ وافٍ من رئيس الجهاز حول نشاطاته والعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها، مستحضرًا دور من سبقه من قادة قاموا بالتأسيس والقيادة والعمل في مختلف الظروف الصعبة.