قيادي فلسطيني يُوجه دعوة لفتح وحماس بشأن مبادرة الفصائل للمصالحة

دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، حركتي فتح وحماس؛ لتطبيق مبادرة المصالحة التي أعلنتها اليوم ثمانية قوى فلسطينية.





وأوضح البرغوثي، في تصريح صحفي، مساء الاثنين، أن تلك المبادرة تمثل خارطة طريق لإنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الوطني.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف البرغوثي، أن هذه المبادرة تمثل فرصة يجب ألا تفوت لمواجهة مخاطر (صفقة القرن) ونظام الفصل والتمييز العنصري (الأبرتهايد) ومواجهة السياسات التي تتبناها حكومات الاحتلال الحالية والقادمة.وشدد البرغوثي، على أن إنهاء الانقسام يمثل ركيزة أساسية لمجابهة سياسة الضم والتوسع والتهويد التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية ولمواجهة الاستيطان، كما أنها تمثل ركناً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية المطلوبة؛ لتغيير ميزان القوى لصالح شعبنا.ودعا البرغوثي، الحركتين للتجاوب البناء مع هذه المبادرة التي تحظى بتأييد شعبي من الشعب الفلسطيني، الطامح لإنهاء مأساة الانقسام وتحقيق الوحدة.