إخماد 10 حرائق واحتراق 230 شجرة في جنين
رام الله - دنيا الوطن
نجحت طواقم الدفاع المدني، اليوم الاثنين، في إخماد عشرة حرائق في محافظة جنين، حيث أسفرت عن احتراق 230 شجرة زيتون ولوزيات.
نجحت طواقم الدفاع المدني، اليوم الاثنين، في إخماد عشرة حرائق في محافظة جنين، حيث أسفرت عن احتراق 230 شجرة زيتون ولوزيات.
وقال جهاز الدفاع المدني، في بيان صحفي: إن الحرائق بدأت في أعشاب، وامتدت للأشجار قبل أن تنجح الطواقم في إخمادها.
وأوضح البيان، أن المناطق التي طالتها الحرائق هي: السيلة الحارثية، واليامون، وأحراش عابا، وأم التوت، ويعبد، وجنين.
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