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شؤون فلسطينية

إخماد 10 حرائق واحتراق 230 شجرة في جنين

إخماد 10 حرائق واحتراق 230 شجرة في جنين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نجحت طواقم الدفاع المدني، اليوم الاثنين، في إخماد عشرة حرائق في محافظة جنين، حيث أسفرت عن احتراق 230 شجرة زيتون ولوزيات.

وقال جهاز الدفاع المدني، في بيان صحفي: إن الحرائق بدأت في أعشاب، وامتدت للأشجار قبل أن تنجح الطواقم في إخمادها.

وأوضح البيان، أن المناطق التي طالتها الحرائق هي: السيلة الحارثية، واليامون، وأحراش عابا، وأم التوت، ويعبد، وجنين.

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