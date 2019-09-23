إخماد 10 حرائق واحتراق 230 شجرة في جنين





وقال جهاز الدفاع المدني، في بيان صحفي: إن الحرائق بدأت في أعشاب، وامتدت للأشجار قبل أن تنجح الطواقم في إخمادها.





وأوضح البيان، أن المناطق التي طالتها الحرائق هي: السيلة الحارثية، واليامون، وأحراش عابا، وأم التوت، ويعبد، وجنين.



رام الله - دنيا الوطننجحت طواقم الدفاع المدني، اليوم الاثنين، في إخماد عشرة حرائق في محافظة جنين، حيث أسفرت عن احتراق 230 شجرة زيتون ولوزيات.