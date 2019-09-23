قوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام وتُنكّل بأهلها

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، لليوم الثالث على التوالي، ونكلت بأهلها.



وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من جيبات الاحتلال، يرافقها جنود مشاة، اقتحموا القرية لأكثر من ثلاث ساعات، وقاموا باحتجاز أحد الصبية، والتحقيق الميداني معه، كما دارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر، أن الاحتلال ومنذ عدة أيام، يشدد من إجراءاته على مداخل القرية، ويُضيق على سكانها، ما دفع الأهالي لحرق خيمة أقامها الجنود على مدخل القرية، وخلع أقفال البوابة الحديدية المنصوبة على مدخلها الرئيس.