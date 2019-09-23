الرئيس عباس ورئيس الكونغرس اليهودي العالمي يبحثان المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، آخر المستجدات السياسية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد استقبل الرئيس عباس، لاودر، اليوم الاثنين، في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، آخر المستجدات السياسية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد استقبل الرئيس عباس، لاودر، اليوم الاثنين، في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات على صعيد العملية السياسية، والمعيقات التي تواجهها.
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