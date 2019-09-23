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شاهد: "الأمير النائم" يُشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي

شاهد: "الأمير النائم" يُشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلامياً باسم "الأمير النائم" في احتفالات الذكرى 89 لليوم الوطني السعودي، وفق صور نشرها شقيقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزينت عائلة الأمير الشاب، اليوم الاثنين، غرفته التي يرقد فيها مع أجهزة التنفس والإنعاش، بأعلام المملكة العربية السعودية، وشعارات المناسبة، كما ارتدى الأمير الوليد، وشاحاً أخضر وأبيض بلون علم المملكة.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، في 23 أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث أن هذا التاريخ يعود إلى تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز في العام 1932، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، إلى المملكة العربية السعودية.

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