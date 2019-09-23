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شاهد: بن علي يُوارى الثرى بالمدينة المنورة بالسعودية

شاهد: بن علي يُوارى الثرى بالمدينة المنورة بالسعودية
زين العابدين بن علي
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو بث على الإنترنت، تشييع جثمان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى مثواه الأخير، وذلك في المدينة المنورة، غربي السعودية.

وعرضت وكالة (فرانس برس) مقطع فيديو يظهر جانباً من تشييع جثمان بن علي بعد يومين من وفاته في السعودية عن عمر يناهز الـ (83 عاماً).

وحضر موكب التشييع عشرات الأشخاص، من بينهم صهره سليم شيبوب، زوج ابنته درصاف بنت علي، ومغني الراب كادوريم زوج ابنته نسرين بنت علي.

وتوفى بن علي في منفاه بالسعودية يوم الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، وأدخل إلى أحد مستشفيات السعودية، وقضى هناك 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

 

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