الكشف عن جهود رئاسية وحكومية بشأن استعادة أموال المقاصة من إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

كشف أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، عن جهود يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية بشأن أموال المقاصة.





وقال غانم، وفق صحيفة (القدس): إن جهوداً يبذلها الرئيس عباس واشتية، عبر إدخال وسطاء لحل هذه الأزمة، مضيفاً: "هم لا يتوقفون عن بذل أي جهد والتواصل مع كافة الجهات الدولية الفاعلة".





وأضاف غانم: "من ضمن تلك الجهود التشارور مع الفرنسيين من أجل التدخل بما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي".





وأكمل: "نحن نلجأ إلى كافة الطرق لإحقاق حقوقنا، وأوجه الشكر لهيئة الشؤون المدنية، التي تقوم بجهود جبارة لإحقاق حقوقنا في هذا المجال".



واستطرد: "لا يوجد نتائج بشأن الوسطاء، لكننا نستمر في حالة الاشتباك السياسي مع الاحتلال، وهناك ثبات على الموقف الأول بأننا لا نوافق على الاقتطاعات التي يقتطعها الاحتلال من أموالنا، وكما أكد الرئيس أكثر من مرة، إن بقي قرش في الخزينة فهو للأسرى وأسر الشهداء".







وتابع: "نحن في حالة اشتباك مع الاحتلال من أجل الحصول على حقوقنا، هم يحاصرونا في أرضنا وأموالنا، بل يضيفون علينا شروطاً وتعقيدات، كما حصل في قضية استيراد العجول، ولكن نحن نقارعهم بالأدلة وبالاتفاقيات، وباللجوء إلى التحكيم الدولي".





واستكمل: "نحن سنتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية على الصعيد المالي وعلى الصعيد السياسي، هناك أدوات قد نلجأ إليها ومنها اللجوء إلى محاكم دولية، والضغط العربي والدولي من خلال أصدقائنا في العالم وأشقائنا العرب، لكن لا يوجد أفق لغاية الآن".

