شؤون فلسطينية

الكشف عن جهود رئاسية وحكومية بشأن استعادة أموال المقاصة من إسرائيل

الكشف عن جهود رئاسية وحكومية بشأن استعادة أموال المقاصة من إسرائيل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، عن جهود يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية بشأن أموال المقاصة.

وقال غانم، وفق صحيفة (القدس): إن جهوداً يبذلها الرئيس عباس واشتية، عبر إدخال وسطاء لحل هذه الأزمة، مضيفاً: "هم لا يتوقفون عن بذل أي جهد والتواصل مع كافة الجهات الدولية الفاعلة".

وأضاف غانم: "من ضمن تلك الجهود التشارور مع الفرنسيين من أجل التدخل بما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي".

وأكمل: "نحن نلجأ إلى كافة الطرق لإحقاق حقوقنا، وأوجه الشكر لهيئة الشؤون المدنية، التي تقوم بجهود جبارة لإحقاق حقوقنا في هذا المجال".

واستطرد: "لا يوجد نتائج بشأن الوسطاء، لكننا نستمر في حالة الاشتباك السياسي مع الاحتلال، وهناك ثبات على الموقف الأول بأننا لا نوافق على الاقتطاعات التي يقتطعها الاحتلال من أموالنا، وكما أكد الرئيس أكثر من مرة، إن بقي قرش في الخزينة فهو للأسرى وأسر الشهداء".

وتابع: "نحن في حالة اشتباك مع الاحتلال من أجل الحصول على حقوقنا، هم يحاصرونا في أرضنا وأموالنا، بل يضيفون علينا شروطاً وتعقيدات، كما حصل في قضية استيراد العجول، ولكن نحن نقارعهم بالأدلة وبالاتفاقيات، وباللجوء إلى التحكيم الدولي".

واستكمل: "نحن سنتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية على الصعيد المالي وعلى الصعيد السياسي، هناك أدوات قد نلجأ إليها ومنها اللجوء إلى محاكم دولية، والضغط العربي والدولي من خلال أصدقائنا في العالم وأشقائنا العرب، لكن لا يوجد أفق لغاية الآن".

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام وتُنكّل بأهلها

قوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام وتُنكّل بأهلها

الرئيس عباس ورئيس الكونغرس اليهودي العالمي يبحثان المستجدات السياسية

الرئيس عباس ورئيس الكونغرس اليهودي العالمي يبحثان المستجدات السياسية

شاهد: قمة ثلاثية لنتنياهو وغانتس والرئيس الإسرائيلي

شاهد: قمة ثلاثية لنتنياهو وغانتس والرئيس الإسرائيلي

عشراوي: المسؤول المباشر عن غزة يتحمل مسؤوليته وورقة الفصائل للمصالحة اختبار حقيقي

عشراوي: المسؤول المباشر عن غزة يتحمل مسؤوليته وورقة الفصائل للمصالحة اختبار حقيقي

الضابطة الجمركية تضبط أربعة آلاف صوص لاحم ممنوع من التداول برام الله

الضابطة الجمركية تضبط أربعة آلاف صوص لاحم ممنوع من التداول برام الله

طاقم طبي بمستشفى الأوروبي يُجري عمليات نادرة في جراحة الأوعية الدموية

طاقم طبي بمستشفى الأوروبي يُجري عمليات نادرة في جراحة الأوعية الدموية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تدعو الأمين العام للجامعة العربية لزيارة قطاع غزة

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تدعو الأمين العام للجامعة العربية لزيارة قطاع غزة

للمرة الثانية على التوالي.. محكمة (سالم) تُمدد توقيف طفل من يعبد

للمرة الثانية على التوالي.. محكمة (سالم) تُمدد توقيف طفل من يعبد

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط أربعة آلاف صوص لاحم ممنوع من التداول برام الله

الضابطة الجمركية تضبط أربعة آلاف صوص لاحم ممنوع من التداول برام الله

طاقم طبي بمستشفى الأوروبي يُجري عمليات نادرة في جراحة الأوعية الدموية

طاقم طبي بمستشفى الأوروبي يُجري عمليات نادرة في جراحة الأوعية الدموية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تدعو الأمين العام للجامعة العربية لزيارة قطاع غزة

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تدعو الأمين العام للجامعة العربية لزيارة قطاع غزة

للمرة الثانية على التوالي.. محكمة (سالم) تُمدد توقيف طفل من يعبد

للمرة الثانية على التوالي.. محكمة (سالم) تُمدد توقيف طفل من يعبد

الرئيس عباس يستقبل رئيس وزراء السويد في نيويورك

الرئيس عباس يستقبل رئيس وزراء السويد في نيويورك

المالكي يُشارك بالاجتماع الوزاري لمؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة بآسيا (السيكا)

المالكي يُشارك بالاجتماع الوزاري لمؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة بآسيا (السيكا)

إطلاق حملة لمدة ثلاثين يوماً من أجل حقوق الأطفال الفلسطينيين

إطلاق حملة لمدة ثلاثين يوماً من أجل حقوق الأطفال الفلسطينيين

ما هي العقوبة المنتظرة لمُعذّب طفلته؟

ما هي العقوبة المنتظرة لمُعذّب طفلته؟

منوعات

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

سعوديات يطاردن ماجد المهندس بعد حفلة حائل.. والأخير يفر هارباً بطريقة مضحكة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

&#34;بقيت ست طبيعية وهعمل دايت&#34;.. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

"بقيت ست طبيعية وهعمل دايت".. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

هل عادت شيري عادل لطليقها مُعز مسعود؟

هل عادت شيري عادل لطليقها مُعز مسعود؟

والدة هنا الزاهد تكشف طبيعة مرض ابنتها التي أدخلها المستشفى في شهر العسل

والدة هنا الزاهد تكشف طبيعة مرض ابنتها التي أدخلها المستشفى في شهر العسل

سعودي يشبه مايكل جاكسون يشعل ذا فويس وسميرة سعيد تحرجه بطلب غريب

سعودي يشبه مايكل جاكسون يشعل ذا فويس وسميرة سعيد تحرجه بطلب غريب

حكم نهائي بحبس مطربة &#34;عندي ظروف&#34; بتهمة &#34;ممارسة الدعارة&#34;

حكم نهائي بحبس مطربة "عندي ظروف" بتهمة "ممارسة الدعارة"

بعدما غايظت والدتها.. حلا الترك ترد على منتقدي اختيارها العيش مع والدها

بعدما غايظت والدتها.. حلا الترك ترد على منتقدي اختيارها العيش مع والدها

عربي

للمطالبة بالخبز والوقود.. آلاف الطلاب يتظاهرون غربي السودان

للمطالبة بالخبز والوقود.. آلاف الطلاب يتظاهرون غربي السودان

الأمين العام للأمم المتحدة يُعلن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا

الأمين العام للأمم المتحدة يُعلن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا

مُحاكمة تاريخية في الجزائر تًطال شخصيات بارزة في عهد بوتفليقة

مُحاكمة تاريخية في الجزائر تًطال شخصيات بارزة في عهد بوتفليقة

مقتل 15 مسلحاً باشتباكات مع القوات المصرية غرب العريش

مقتل 15 مسلحاً باشتباكات مع القوات المصرية غرب العريش