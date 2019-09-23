الضابطة الجمركية تضبط أربعة آلاف صوص لاحم ممنوع من التداول برام الله

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على معلومات دقيقة، تمكن الجهاز في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الإثنين من ضبط شاحنة قادمة من إسرائيل محملة بـ (4000) صوص لاحم ممنوع من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، بقرار من وزارة الزراعة، وذلك لحماية المنتج الوطني، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الزراعة، أقرت التحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.هذا ويناشد جهاز الضابطة الجمركية، الإخوة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن البضائع الممنوعة من التداول والمهربة والفاسدة والمنتهية الصلاحية على الرقم المجاني للجهاز (132)، أو بالإبلاغ عبر الصفحة الرسمية، وذلك لخطرها على صحتنا وصحة أبنائنا.