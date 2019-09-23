دولي

غرينبلات وفريدمان يجتمعان مع بيني غانتس

غرينبلات وفريدمان يجتمعان مع بيني غانتس
غرينبلات وبيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان اليوم الاثنين، مع زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس.

وتركزت المباحثات، وفق ما ذكره غرينبلات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتحديات الأمنية داخل المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز السلام.

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