شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة تدعو الأمين العام للجامعة العربية لزيارة قطاع

الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة تدعو الأمين العام للجامعة العربية لزيارة قطاع
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، دعوة للأمين العام لجامعة الدول العربية، لزيارة قطاع غزة.

وحثت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجامعة العربية علي دعم الجهود المصرية لاستعادة الوحدة علي أساس
الشراكة والاتفاقيات الموقعة، ودعت الأمين العام والجامعة للتحرك لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات تصفيتها.

وطالبت الهيئة الوطنية الأمين العام وكل أجهزة الجامعة بالعمل الحثيث لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم الدعم لسكانه والتصدي لمخططات الضم الاستيطاني الزاحف في الضفة وتهويد مدينة القدس واستباحة الأماكن المقدسة وودعم صمود الشعب الفلسطني عبر توفير شبكة أمان ودعم عربي للفلسطينيين والي جوار التحرك الدبلوماسي والسياسي لادانه جرائم الاحتلال
ومحاسبته علي جرائم حربه بحق المدنينن الفلسطينيين وخاصة المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار والاسري في سجون الاحتلال كما وضعت الرسالة الامين العام في صورة حالة حقوق الانسان واوضاع الشعب الفلسطني والتحديات التي تواجهه في مختلف التجمعات الفلسطينية .

وسُلمت الرسالة اليوم للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية د. سعيد ابو علي من قبل وفد الهيية الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الذي، ضم كلا من الاستاذ عاكف المصري رئيس لجان الوجهاء والمخاتير و العشائر في الهيئة والمحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة.

كما وناقش الوفد مع الامين العام المساعد للجامعة مجمل التهديدات التي تستهدف القضية الفلسطينية وأمتنا العربية، حثيثين اياه علي بذل كل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة ودعم صمود مواطني القطاع بكافة الأشكال ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية.

من الجدير ذكره أن الأمين العام المساعد قد استلم من الوفد رسالة أخري موجهة للأمين العام للجامعة العربية من قبل الهيئة العليا لشؤون العشائر وحراك وطنيون لإنهاء الانقسام تحمل رؤية العشائر والحراك في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية الشاملة وسبل مواجهة التحديات الوطنية والإنسانية والدور المأمول من الجامعة.

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