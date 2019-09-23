للمرة الثانية على التوالي.. محكمة (سالم) تمدد توقيف طفل من يعبد

اعتقال طفل فلسطيني - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة (سالم) العسكرية، اليوم الاثنين، توقيف اعتقال طفل من يعبد جنوب غرب جنين، في قسم التحقيق للمرة الثانية على التوالي.



وذكر ذوو الطفل زيد أحمد بعجاوي، أن المحكمة العسكرية في سالم مددت توقيفه في سجن الجلمة، علما أنه كان خضع للتحقيق لمدة 15 يوما، كما ذكر محامي هيئة شؤون الاسرى كميل صباغ، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).