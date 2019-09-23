الرئيس عباس يستقبل رئيس وزراء السويد في نيويورك

الرئيس عباس ورئيس وزراء السويد - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، في نيويورك، رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأطلع الرئيس، رئيس وزراء السويد على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبنا جراء ممارسات الاحتلال العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.



وأعرب عن تقديره لمواقف السويد المبدئية تجاه حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، مؤكدا اهتمامه الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).