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للمطالبة بالخبز والوقود.. آلاف الطلاب يتظاهرون غربي السودان

للمطالبة بالخبز والوقود.. آلاف الطلاب يتظاهرون غربي السودان
مظاهرات في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر آلاف الطلاب السودانيين، الأحد، بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، للمطالبة بحل أزمتي نقص الخبز والوقود.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن شهود عيان، أن آلاف الطلاب خرجوا في مظاهرات غاضبة بمدينة نيالا، يطالبون بتوفير الخبز والمواصلات

وأشار الشهود إلى سقوط مصابين بطلقات نارية وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وذكر "تجمع المهنيين" السودانيين، أن مدينة نيالا شهدت اليوم، تظاهرات طلابية ضخمة بكل الشوارع احتجاجًا على النقص الحاد في الخبز، مع زيادة أسعاره، وندرة المواصلات، وقابلتهم الأجهزة الشرطية بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وطالب تجمع المهنيين، حسب بيان اطلعت عليه الأناضول، بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث الدامية، إذ لا يمكن السماح بأن تستمر سياسة الإفلات من العقاب في ظل الحكومة المدنية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات السودانية حول تلك الاتهامات.

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