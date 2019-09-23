شؤون فلسطينية

(القناة 13): اجتماع بين كحلون وحسين الشيخ هذا الأسبوع

(القناة 13): اجتماع بين كحلون وحسين الشيخ هذا الأسبوع
وزير المالية الإسرائيلي ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع بين وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كلحون، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضافت: أن هذا اللقاء سيعقد بعد مناشدة الشيخ أمس لكحلون، بعقد الاجتماع، في ضوء الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، وفق ادعاء القناة الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية: إنه في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والخوف من عدم تشكيل حكومة لشهور، يريد الفلسطينيون محاولة إيجاد حلول وسط لمنع الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية، وفق ما ذكرت (القناة 13).

وتعاني السلطة الفلسطينية منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، أزمة مالية كبيرة إثر قرار إسرائيلي احتجاز أموال المقاصة، بسبب استمرار السلطة بدفع رواتب ذوي الأسرى وأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

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