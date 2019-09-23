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الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا

الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.

ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة.

وقال جوتيريش للصحفيين: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، مضيفاً: أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة. 

وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات.

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