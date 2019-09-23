الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا





ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة.



وقال جوتيريش للصحفيين: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، مضيفاً: أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.





وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.