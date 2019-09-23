مقتل 16 مدنياً خلال اضطرابات في مدينة "وامينا" شرق إندونيسيا

اضطرابات في إندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 16 مدنياً حتفهم، وأُصيب 65 خلال اضطرابات في مدينة "وامينا" في إندونيسيا، حيث أضرم محتجون النار في مبانٍ.



وقال متحدث باسم العمليات العسكرية في إقليم بابوا بشرق البلاد، إيكو داريانتو عبر الهاتف "بالنسبة لوامينا، وبحسب البيانات الميدانية فإن 16 شخصا لاقوا حتفهم بينما أُصيب 65"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.