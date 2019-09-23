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(رويترز): السلطات المصرية تعتقل المئات بعد احتجاجات "نادرة"

(رويترز): السلطات المصرية تعتقل المئات بعد احتجاجات "نادرة"
الشرطة المصرية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقات وكالة (رويترز) للأنباء عن مراقببن حقوقيبن يوم الاثنين، إن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 373 شخصاً في محاولة لإخماد احتجاجات "نادرة"، فيما تراجعت السندات المصرية وهدأت خسائر الأسهم بعد أسوأ تراجع لها منذ سنوات.

وتظاهر المئات في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة استجابة لدعوات عبر الإنترنت للتظاهر ضد الفساد الحكومي، فيما رددّ المتظاهرون هتافات تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي.

وقال سكان: إن الاحتجاجات استمرت مساء يوم السبت في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر، كما نقلت (رويترز).

وعزا محللون الخسائر الحادة بالبورصة المصرية يوم الأحد إلى الضبابية الناجمة عن الاحتجاجات، وهبط المؤشران إي.جي.إكس 30 وإي.جي.إكس 100 أكثر من خمسة بالمئة، في أكبر تراجع لهما في يوم واحد منذ عدة سنوات.

وتراجعت الخسائر في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وهبط المؤشر إي.جي.إكس 100 بنسبة 0.19 في المئة بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش، لكن السندات الدولارية المصرية الصادرة عن الحكومة هبطت وتراجعت العملة في العقود الآجلة.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية: إن الأحداث التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي ستعطي "المستثمرين سببا لإعادة تسعير المخاطر السياسية في المدى القريب في مصر".

وأضاف: "نعتقد أن التأثير على أسواق السندات الخارجية والمحلية قد يكون أكثر حدة في اليوم أو اليومين المقبلين، نظرا للمشاركة الكبيرة لمستثمرين أجانب في هذه الأسواق".

وتحركت قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات المتفرقة يومي الجمعة والسبت، وعززت وجودها بوسط القاهرة.

وقال محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن 373 شخصا اعتقلوا واحتجزوا في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وتتراوح أعمار معظمهم بين 18 و41 عاما.

وذكر جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن عدد الاعتقالات زاد على 400. وأضاف "المحامين بتوعنا مش ملاحقين".

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية. وقال مقدم برامج بالتلفزيون على قناة مؤيدة للحكومة إن السلطات ستعتقل المزيد حتى بعد انتهاء الاحتجاجات.

وقال عدد من الشهود إن مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية يوقفون الناس في وسط القاهرة ويتفقدون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم المحمولة.

وقالت منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت: إن تعطيلا أصاب منصات للتواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية واستهدف فيما يبدو الإصدارات العربية لوسائل إعلام دولية، وفق ما نقلت (رويترز).

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