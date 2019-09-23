والدة جولدين بـ"مجلس حقوق الإنسان": حماس ترفض دفنه وفق ما تشرعه الديانات الثلاث





وقالت وفق موقع (كان حدشوت): "خمس سنوات قامت حماس بتعذيبنا بقسوة جراء منعها من أن يتم دفن ابننا وفقا لما تشرعه الديانات الثلاث"، وفق تعبيرها.





وتابعت: أن "إعادة هدار ليست مهمة أسرته فحسب، بل هي مهمتكم أيضًا وفقا للقرار 2474 الذي يقول أن الأمر يقع على مسؤوليتكم، ماذا ستفعلون لو كان ابنكم؟".





يشار إلى أن جولدين وجندي آخر يدعي شاؤول آرون، فقدت آثارهم خلال العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، عام 2014، حيث تقول إسرائيل إنهم قتلا خلال الحرب، فيما ترفض حركة حماس الإفصاح عن مصيرهما إن كانا على قيد الحياة، أو قد تم قتلهما، حتى هذه اللحظة.

رام الله - دنيا الوطنألقت ليئا جولدين، والدة الضابط هدار جولدين، المأسور لدى حركة حماس في قطاع غزة، كلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.