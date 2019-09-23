شؤون فلسطينية

ما هي العقوبة المنتظرة لمُعذب طفلته؟

ما هي العقوبة المنتظرة لمُعذب طفلته؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف المستشار القانوني السعودي، بندر العمودي، عن الإجراءات المتبعة في حال تعنيف الطفل، بعد انتشار مقطع فيديو لرجل فلسطيني مقيم في السعودية، يعنف طفلته البالغة 3 سنوات.

وقال العمودي، وفق ما نقلت عنه قناة (العربية): إنه "تم ضبط المُعنّف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التأديبية المقدرة من قبل القاضي، حسب الحالة المنظورة والواقعة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء".

وأضاف: "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريـال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".

بدوره، قال المحامي عبدالعزيز بن باتل: "تتولى النيابة العامة التحقيق مع هذا المعنف، وفي حال جمعت كافة الأدلة تصدر قرار الاتهام وتحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية، وتصدر الحكم بعد سماع الدعوى ودفاع المتهم وتفحص كافة الأدلة، وتكون العقوبة تعزيرية يُقدرها القاضي وفقاً لفداحة الجريمة وملابسات الواقعة على ضوء نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء".

يشار إلى أن اسللطات السعودية، تمكنت من تحديد موقع والد الطفلة وإلقاء القبض عليه في مدينة الرياض، وتحويله للجهات المختصة بعد أن حاول الاعتذار وخلق حجج بكونه مريضا ويعاني من ظروف نفسية لترك زوجته المنزل ومعه 4 أطفال.

 

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