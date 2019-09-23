دولي

انتهاء اجتماع غانتس مع ليبرمان لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

انتهاء اجتماع غانتس مع ليبرمان لبحث تشكيل الحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض)، أن اجتماعه مع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، مساء اليوم الاثنين، حيث ناقشا خلاله تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال غانتس في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "تبادلنا الآراء ووجهات النظر، فإذا لزم الأمر سنتحدث مرة أخرى لاحقا".

وكان الرئيس الاسرائيلي، رؤوفين ريفيلين، قد أعلن في وقت سابق، انه استعدى كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وبيني غانتس، لاجتماع مشترك مساء اليوم الاثنين.

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