مدير عام البريد الحكومي ينفي تحديد موعد صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

نفى رياض عودة مدير عام البريد الحكومي، الأنباء التي تتحدث عن تحديد موعد صرف منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في قطاع غزة.



وقال عودة لـ"دنيا الوطن": "لم أصرح لأي جهة إعلامية حول موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة"، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة للحديث عن ذلك هي اللجنة القطرية.



وكانت وسائل إعلامية، قد تناقلت على لسان عودة، أخبار تتحدث عن تحديد موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة خلال الاسبوع الجاري.