اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تنشر جدول إغلاقات معبر (كرم أبو سالم)









ووفق بيان وصل "دنا الوطن" نسخة عنه، فإن سلطات الاحتلال ستغلق المعبر عدة أيام في هذين الشهرين، بمناسبة حلول بعض الأعياد اليهودية.

رام الله - دنيا الوطننشرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، جدول إغلاقات معبر كرم أبو سالم في الأيام المتبقية من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وتشرين الأول/ أكتوبر المقبل.