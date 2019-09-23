توضيح حول وصول الوفد الأمني المصري لقطاع غزة





وحسب تواصل "دنيا الوطن" مع الجهات ذات الاختصاص، والمتعلقة بوصول الوفد الأمني المصري، فقد أكدت أن الوفد وصل لقطاع غزة، لتعود مجدداً لنفي الخبر بعد التأكد من ذلك من عدة مصادر.





وتؤكد "دنيا الوطن" على استمراريتها بالحفاظ على مبدأي المصداقية والشفافية في نقل الأخبار من مصادرها، مبينةً أن الخلل ناتج عن تضارب في معلومات المصادر بهذا الشأن.

رام الله - دنيا الوطنعملاً بمبدأ الشفافية والمصداقية، تنفي "دنيا الوطن" أنباء وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز اليوم الاثنين.