الصحة تنهى تجهيزاتها لافتتاح وحدة علاج الألم في مجمع الشفاء





رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة الصحة تجهيزاتها لافتتاح وحدة علاج الألم في مجمع الشفاء الطبى لمصابى مسيرات العودة ، و ذلك بالتعاون مع مؤسسة نورواك الداعمة لهذا المشروع.و أوضح الدكتور أحمد شتات مدير دائرة الأطباء،أن هذه الخطوة تأتى في اطار خطة وزارته لتجويد الخدمة الطبية المقدمة و تكاملها مع الخدمات الطبية الأخرى التى تقدم لمصابى مسيرة العودة و مصابى الجروح المعقدة ،و التى ستكون تحتاشراف خبير علاج الألم النرويجى مع فريق طبى مكون من طبيبين وتخدير و اثنين من الممرضين و صيدلى و ادارى.و قال أن الوحدة ستقوم باستقبال المرضى المحولين من أقسام مجمع الشفاء على مدار يومين أسبوعيا،وذلك ضمن محددات و أليات و سياسات عمل الوحدة، حيث تستهدف في المرحلة الأولى المرضى الذين يعانون من الالام الشديدة الحادة ،مؤكدا على أن الأولوية ستكون لمصابى مسيرة العودة و كسر الحصار.و أفاد د.شتات أن الوحدة ستقدم الخدمة الطبية المدعمة بالدليل العلمى لهؤلاء المرضى و حمايتهم من الاستخدام المفرط للمسكنات و ذلك ضمن بروتوكولات علاجية طبية محدثة عالميا تم اعتمادها ضمن لجنة وطنية برئاسة د.هشام الزيناتى رئيس أقسام التخدير بمجمع الشفاء.و أشار الى الدور التدريبى التى ستقوم به هذه الوحدة للكوادر الطبية و التمريضية و جميع الكوادر ،معربا عن أمله أن تكون هذه المرحلة تجريبية بهدف توسعة عمل هذه الوحدة و نقل هذه الخدمة الى باقى مستشفيات الوزارة بعد اكتمالها و تجويدها لتكون نموذج يحتذى به داخل المستشفيات.