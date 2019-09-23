شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يُصدر تعليماته بمنع تداول السيارات "المشطوبة"

محافظ سلفيت يُصدر تعليماته بمنع تداول السيارات "المشطوبة"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت اللواء الدكتورعبد الله كميل، تعليماته للجهات ذات الاختصاص في محافظة سلفيت، بمنع تداول السيارات المخالفة للقانون والمعروفة بين المواطنين باسم "السيارات المشطوبة"، ويأتي هذا الإجراء في إطار رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين بناءً على قرار مجلس الوزراء بهذا الجانب.

وأكد كميل على ضرورة إنهاء ظاهرة السيارات المشطوبة في محافظة سلفيت، داعياً المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة. 

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