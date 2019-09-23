غداً.. صرف الدفعة الرابعة من مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في غزة، بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، عن صرف الدفعة الرابعة من مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، الذي قطعت رواتبهم مؤخراً، وذلك غداً الثلاثاء.



وأفادت الوزارة في تصريح لها، بأن عملية صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ستتم عبر كافة فروع البريد المنتشرة بمحافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).