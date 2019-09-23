غنيم: مشاريع استراتيجية تنفذ..ونحتاج مزيد من الدعم لضمان استمرار عمل المنشات المائية





جاء ذلك، خلال لقائه المدير الإقليمي لمشاريع التنمية في شمال

إفريقيا والشرق الأوسط في البنك الدولي السيدة آيات سليمان.



وأضاف غنيم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلطة المياه، قطعت أشواطاً كبيرة في المشروع تخللها العديد من اللقاءات والإجتماعات الهادفة إلى توفير الدعم المالي المطلوب، ونسعى خلال الفترة المقبلة على تأمين الدعم المتبقي حيث تلقينا وعودات من العديد من الدول التي أبدت استعداده لدعم المشروع، ويتبقى حالياً رصد التمويل من قبل هذه الجهات.



كما تطرق رئيس سلطة المياه الى الشراكة الحقيقة مع البنك الدولي في تطوير قطاع المياه وإنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية والعمل حاليا بمشاريع اخرى كمحطة معالجة المياه العادمة في الخليل والذي يعد أحد مشاريع التحدي لما تخلل مراحل التخطيط والاعداد لتنفيذه العديد من التحديات التي تم تجاوزها، وكذلك مشروع محطة المياه العادمة لشمال غزة والذي نسعى حاليا من خلال مساهمة البنك الدولي ضمان انجاز الاعمال المتبقية فيه، وضمان استمرار أعمال الصيانة والتشغيل والتي تعتبر احد جوانب نجاح المشروع وضمان ديمومته.



وفي هذا الصدد أكدت السيدة آيات، أن البنك الدولي وضمن سياساته الداعمة لقطاع المياه سيعمل على توفير ما يمكن لاستمرار أعمال التشغيل والصيانة لمشروع الصرف الصحي لشمال غزة، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها سلطة المياه لإنجاز المشروع على الرغم من كافة المعيقات، كما اشادت بجهود سلطة المياه ومتابعتها الحثيثة من خلال الطواقم الفنية للتغلب على كافة المعيقات التي واجهت مشروع محطة معالجة الخلي والحلول العملية، التي أوجدتها من خلال متابعتها ودراستها لكافة التخوفات والشكوك ليرى المشروع النور، ويساهم في حل مشكلة بيئية وصحية واجتماعية تعاني منها المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، على أن هناك أعمالاً مكثفة وجادة، يتم العمل بها لتنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية، وهو المشروع الأضخم الذي نسعى لإنجازه في قطاع غزة لتلافي الكارثة المائية المحدقة في قطاع غزة في العام 2020.