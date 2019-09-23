شؤون فلسطينية

الشيوخي: تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء انتهاك صارخ بحق المستهلك في توفر الخدمة

الشيوخي: تهديد الاحتلال بقطع الكهرباء انتهاك صارخ بحق المستهلك في توفر الخدمة
أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي، خلال لقاءات مع بعض الإذاعات المحلية: إن تهديد دولة الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، فيه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وبحق المستهلك في توفر الخدمة والسلعة، وبالعيش الكريم.

وأضاف: أن أحد الحقوق المقدسة للمستهلك في أي مكان على وجه الأرض حقه في توفر السلع والخدمات اللازمة له، وهذا الحق كفلته له مواثيق الأمم المتحدة، وكافة الاتفاقات والمعاهدات والقوانين الدولية، وأنه لا يحق لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تقطع الكهرباء عن شعبنا الصامد المرابط تحت نير الاحتلال.

وأكد أن عملية قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكانية الفلسطينية يندرج في اطار الابتزاز السياسي وضمن برنامج الضغط على شعبنا وقيادتنا وضمن برنامج التهويد والاستيطان والتطهير العرقي وفرض الوقائع الاحتلالية الإحلالية والاستيطانية على شعبنا، وعلى سلطتنا الوطنية.

وأردف أن الاحتلال يريد من تهديداته إجهاض برنامج فك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال الذي تسعى حكومة الدكتور محمد اشتية تطبيقه وفق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، وقرارات اللجنة التنفيذية، لـ (م. ت. ف) في رسالة احتلالية واضحة بأن الاحتلال يستطيع أن يمنع عن شعبنا كل شيء، وأن الاحتلال يمتلك كل أدوات ربط شعبنا بالاحتلال، وخصوصاً في موضوع الكهرباء والطاقة التي نقوم باستيرادها منه.

وأوضح، أن الاحتلال إذا ما أقدم على قطع التيار الكهرائي عن المستهلكين الفلسطينيين، وعن بعض مناطقنا الفلسطينية في القدس وبعض المحافظات وفي رام الله وبيت لحم، فان ذلك سيلحق أضراراً اقتصادية ونفسية واجتماعية لشعبنا وسوف يكون لذلك عواقب أمنية كبيرة لا تحمد عقباها وان ذلك سيزيد الوضع تعقيداً واحتقاناً، وسوف تتفجر الأوضاع الأمنية في جميع المناطق الفلسطينية باتجاه انتفاضة ثالثة جديده تعرض المنطقة والإقليم بكامله لأعمال عنف متبادلة لا تحمد عقباها.

وشدد الشيوخي ان شعبنا صامد مرابط ولا ترهبه التهديدات الاحتلالية وارادته الصلبة اقوى من جبروت الاحتلال والته العسكرية وسيبقى شعبنا صامد خلف قيادته الشرعية بابداعاته النضالية وفي مواجهة كافة الاخطار والبرامج الاحتلالية الاستعمارية والاستيطانية الاحلالية.

وقال: إن إسرائيل قوة احتلال تمارس االبتزاز السيايي وتريد أن تخضع الشعب الفلسطيني وقيادته الى تقديم تنازلات وتحول قضيتنا الفلسطينية الى قضية خدماتية واقتصادية وحرف البوصلة عن القضية الفلسطينية كقضية وطنية وسياسية من خلال قطع الخدمات عن شعبنا، وهذه جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.

وطالب بضرورة تكييف قضايا يتم رفعها ضد دولة الاحتلال وقياداتها أمام المحاكم الدولية.

ودعا الشيوخي جماهير شعبنا الى ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والطاقة والماء وفي جميع السلع بحيث ان يكون الاستهلاك وفق الحاجة وبدون مغالات في الاستهلاك.

كما دعا الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة والعمل على انتاج الكهراباء والطاقة فلسطينيا ذاتيا ووطنيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستيراد ما بنقص علينا من كهرباء وطاقة من الاردن الشقيق وجمهورية مصر الشقيقة ومن الاسواق العربية والخارجية على طريق تحقيق الانفكاك الاقتصادي واستقلالية اقتصادنا الوطني بكافة قطاعاته.

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