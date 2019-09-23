دولي

ريفلين ينهي مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية ويستدعي نتنياهو وغانتس لاجتماع مشترك

ريفلين ينهي مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية ويستدعي نتنياهو وغانتس لاجتماع مشترك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (0404)، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، استدعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس إلى اجتماع مشترك هذا المساء.

وكان نتنياهو، قد أكد في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في ظل هذه الظروف، هي حكومة وحدة.

وقال: "لم نحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين، وغانتس فشل في الحصول على الأصوات الكافية"، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

وانتهت، ظهر اليوم، الإثنين، المشاورات التي دعا إليها ريفلين، بحصول نتنياهو، على 55 توصية، مقابل 54 توصية لرئيس قائمة (أزرق أبيض)، بيني غانتس، على أن يجتمع مساء اليوم بهما.

وأوصى لصالح نتنياهو (الليكود) و(إلى اليمين) و(شاس) و(يهدوت هتوراه)، بينما أوصى لصالح غانتس القائمة قسم من (المشتركة) و(المعسكر الديمقراطي) وتحالف (العمل غيشر).

وامتنع (التجمّع الوطني الديمقراطي) عن التصويت لصالح أي من المرشّحين.

ونقلت (القناة 12) في التلفزيون الإسرائيليّ عن مصادر رفيعة لم تسمّها تقديراتها أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد عقده جلسة ثلاثية ينضم إليها غانتس.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الاثنين: إن احتمال إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة أولاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ازدياد.

جاء ذلك، بعدما أبلغت (القائمة المشتركة) الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين بأن توصيتها لإناطة المهمة، بـ"بيني غانس" رئيس (أزرق أبيض)، لا تشمل أعضاء (التجمع الوطني) الثلاثة.

وأضافت: بذلك سيبلغ عدد النواب الموصين بغانتس إلى 54، أي أقل بنائب واحد عن عدد النواب الذين يوصون رفلين بتكليف نتنياهو بهذه المهمة. 

أخبار ذات صلة

للتباحث حول (صفقة القرن).. غرينبلات يلتقي اليوم بيني غانتس في إسرائيل

للتباحث حول (صفقة القرن).. غرينبلات يلتقي اليوم بيني غانتس في إسرائيل

مقتل 35 مدنياً بحفل زفاف خلال هجوم للقوات الحكومية في أفغانستان

مقتل 35 مدنياً بحفل زفاف خلال هجوم للقوات الحكومية في أفغانستان

إيران تُفرج عن ناقلة النفط البريطانية بعد شهرين من احتجازها

إيران تُفرج عن ناقلة النفط البريطانية بعد شهرين من احتجازها

بمطار مانشستر ببريطانيا.. خبراء مفرقعات يفجرون طرداً مريباً

بمطار مانشستر ببريطانيا.. خبراء مفرقعات يفجرون طرداً مريباً

وسائل إعلام صينية: أنظمة (إس- 500) ستكون أكثر منظومة دفاعية فعالية بالعالم

وسائل إعلام صينية: أنظمة (إس- 500) ستكون أكثر منظومة دفاعية فعالية بالعالم

السلطات الإسبانية تعتقل تسعة كتالونيين انفصاليين

السلطات الإسبانية تعتقل تسعة كتالونيين انفصاليين

الإعلام الإسرائيلي: احتمال إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لنتنياهو في ازدياد

الإعلام الإسرائيلي: احتمال إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لنتنياهو في ازدياد

رفلين يواصل مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية لتكليف أحد نواب (كنيست) بتشكيل الحكومة

رفلين يواصل مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية لتكليف أحد نواب (كنيست) بتشكيل الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

الحسيني: تصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى والحفريات أسفله تستدعي موقفاً استثنائياً

الحسيني: تصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى والحفريات أسفله تستدعي موقفاً استثنائياً

شتات: الدعم المستمر للحضانات يُعزز انخفاض نسب المؤشرات الصحية لوفيات الأطفال

شتات: الدعم المستمر للحضانات يُعزز انخفاض نسب المؤشرات الصحية لوفيات الأطفال

حماس: الأسرى سيُثبتون كما كل مرة قدرتهم على تحدي غطرسة السجان

حماس: الأسرى سيُثبتون كما كل مرة قدرتهم على تحدي غطرسة السجان

بلدية بيتونيا تُباشر مشروع تخضير المدينة وتدعو المؤسـسات والقـطاع الخاص لدعمه

بلدية بيتونيا تُباشر مشروع تخضير المدينة وتدعو المؤسـسات والقـطاع الخاص لدعمه

منصور يكشف نتائج اجتماعات الرئيس عباس على هامش لقاءات الجمعية العامة

منصور يكشف نتائج اجتماعات الرئيس عباس على هامش لقاءات الجمعية العامة

قرار إسرائيلي بإجلاء عائلة فلسطينية من منزلها بسلوان

قرار إسرائيلي بإجلاء عائلة فلسطينية من منزلها بسلوان

طالب من الجامعة الأمريكية يفوز بالمرتبة الأولى بمسابقة القمة الفلسطينية للتحديات

طالب من الجامعة الأمريكية يفوز بالمرتبة الأولى بمسابقة القمة الفلسطينية للتحديات

حواتمة: الطفل الشهيد أبو رومي في قلوب آباء فلسطين وأمهاتها

حواتمة: الطفل الشهيد أبو رومي في قلوب آباء فلسطين وأمهاتها

منوعات

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

عبير شمس الدين تهاجم أحلام وتصفها بعبارة غير لائقة

&#34;بقيت ست طبيعية وهعمل دايت&#34;.. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

"بقيت ست طبيعية وهعمل دايت".. رسالة جديدة لريهام سعيد حول جلوسها بالمنزل

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

كورتني كاردشيان تعود لحبيبها العربي

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

شاهد: كدمة في جسد ميريام فارس تثير التساؤلات

هل عادت شيري عادل لطليقها مُعز مسعود؟

هل عادت شيري عادل لطليقها مُعز مسعود؟

والدة هنا الزاهد تكشف طبيعة مرض ابنتها التي أدخلها المستشفى في شهر العسل

والدة هنا الزاهد تكشف طبيعة مرض ابنتها التي أدخلها المستشفى في شهر العسل

سعودي يشبه مايكل جاكسون يشعل ذا فويس وسميرة سعيد تحرجه بطلب غريب

سعودي يشبه مايكل جاكسون يشعل ذا فويس وسميرة سعيد تحرجه بطلب غريب

حكم نهائي بحبس مطربة &#34;عندي ظروف&#34; بتهمة &#34;ممارسة الدعارة&#34;

حكم نهائي بحبس مطربة "عندي ظروف" بتهمة "ممارسة الدعارة"

بعدما غايظت والدتها.. حلا الترك ترد على منتقدي اختيارها العيش مع والدها

بعدما غايظت والدتها.. حلا الترك ترد على منتقدي اختيارها العيش مع والدها

&#34;اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك&#34;.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

عربي

مُحاكمة تاريخية في الجزائر تًطال شخصيات بارزة في عهد بوتفليقة

مُحاكمة تاريخية في الجزائر تًطال شخصيات بارزة في عهد بوتفليقة

مقتل 15 مسلحاً باشتباكات مع القوات المصرية غرب العريش

مقتل 15 مسلحاً باشتباكات مع القوات المصرية غرب العريش

بعد تعرضه للطعن.. مقتل مسؤول أمن محكمة الاستئناف في مدينة بنزرت التونسية

بعد تعرضه للطعن.. مقتل مسؤول أمن محكمة الاستئناف في مدينة بنزرت التونسية

قطر تُحاكم مسؤولين في (بي إن سبورت) بتهمة التخابر مع مصر والسعودية

قطر تُحاكم مسؤولين في (بي إن سبورت) بتهمة التخابر مع مصر والسعودية