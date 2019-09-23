ريفلين ينهي مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية ويستدعي نتنياهو وغانتس لاجتماع مشترك

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الاثنين: إن احتمال إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة أولاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ازدياد.



جاء ذلك، بعدما أبلغت (القائمة المشتركة) الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين بأن توصيتها لإناطة المهمة، بـ"بيني غانس" رئيس (أزرق أبيض)، لا تشمل أعضاء (التجمع الوطني) الثلاثة.



وأضافت: بذلك سيبلغ عدد النواب الموصين بغانتس إلى 54، أي أقل بنائب واحد عن عدد النواب الذين يوصون رفلين بتكليف نتنياهو بهذه المهمة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع (0404)، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، استدعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس إلى اجتماع مشترك هذا المساء.وكان نتنياهو، قد أكد في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في ظل هذه الظروف، هي حكومة وحدة.وقال: "لم نحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين، وغانتس فشل في الحصول على الأصوات الكافية"، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.وانتهت، ظهر اليوم، الإثنين، المشاورات التي دعا إليها ريفلين، بحصول نتنياهو، على 55 توصية، مقابل 54 توصية لرئيس قائمة (أزرق أبيض)، بيني غانتس، على أن يجتمع مساء اليوم بهما.وأوصى لصالح نتنياهو (الليكود) و(إلى اليمين) و(شاس) و(يهدوت هتوراه)، بينما أوصى لصالح غانتس القائمة قسم من (المشتركة) و(المعسكر الديمقراطي) وتحالف (العمل غيشر).وامتنع (التجمّع الوطني الديمقراطي) عن التصويت لصالح أي من المرشّحين.ونقلت (القناة 12) في التلفزيون الإسرائيليّ عن مصادر رفيعة لم تسمّها تقديراتها أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد عقده جلسة ثلاثية ينضم إليها غانتس.