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شؤون فلسطينية

حماس: الأسرى سيُثبتون كما كل مرة قدرتهم على تحدي غطرسة السجان

حماس: الأسرى سيُثبتون كما كل مرة قدرتهم على تحدي غطرسة السجان
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن "أسرى الحرية" يواصلون إضرابهم عن الطعام، لانتزاع حقوقهم، ولإلزام الاحتلال بتطبيق تعهداته السابقة.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: أن الأسرى سيُثبتون كما كل مرة قدرتهم على تحدي غطرسة السجان، وفرض إرادتهم عليه، وانتزاع حقوقهم العادلة.

وتابع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: ستظل قضية الأسرى في مركزية الفعل الذي تقوم به حركة حماس على المسارات المختلفة، ولن يهدأ لنا بال إلا بكسر القيد عن أسرانا الأبطال.

كما أصدرت حركة حماس، بياناً أكدت فيه أن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على أبناء شعبنا في الضفة، وحملة الاعتقالات الواسعة التي شنها خلال الليلة الماضية، تهدف لمنع المقاومة بكافة أشكالها.

وأضافت: أن ما يجري في بلدة العيساوية وعزون وكفر قدوم خاصة، وفي مدن وبلدات ومخيمات وقرى فلسطين عموماً، يؤكد أن شعبنا الفلسطيني البطل ماض في طريقة عازم على مواصلة كفاحه، مهما بلغت التضحيات، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه ومواصلة احتلاله لأرضنا.

وقالت: إن عائلات الأسرى والشهداء هم درع الأرض الحامي ونبضها الذي تراهن عليه، ومشاهد العزة التي رسمتها عائلة الشهيد "نسيم أبو رومي" في وداع نجلها البطل تؤكد على أن أبناء شعبنا سيدافعون عن أرضهم ومقدساتهم حتى التحرير الكامل للأرض والإنسان.

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