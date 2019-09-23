بلدية بيتونيا تُباشر مشروع تخضير المدينة وتدعو المؤسـسات والقـطاع الخاص لدعمه

رام الله - دنيا الوطنباشرت بلديـة بيتونيا، وبدعم من سكان بعض أحياء المدينة، مشروع تخضير مدينة بيتونيا، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الشريكة، بهدف زراعة شوارع المدينة بالأشجار المختلفة.وفي هذا السياق، أكد رئيس البلدية ربحي دولة أهمية دعم هذا المشروع المهم لنشر الوعي بأهمية الرقعة الخضراء وحماية البيئة والمحافظة عليها، ومن شأنه أن يزيد من جمالية المدينة، كما يعمل على توفير أجواء صحية ومناظر خلابة في المدينة.وثمن دولة الدعم الذي قام به سكان بعض أحياء المدينة بدفع تكاليف تشجيير كامل الطريق المؤدي إلى منازلهم على نفقتهم الخاصة مجتمعين، بالتعاون مع طواقم قسم الأشغال العامة برئاسة السيد كريم أبو رداحة الذي يبذل جهوداً كبيرة وطاقمه للعمل من أجل إخراج هذا المشروع على أكمل وجه بما يُساهم في تطوير المدينة، وذلك من خلال المشاريع التي تقوم بها البلدية والتي تهم مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.وشدد على "أن دور مؤسسات القطاع الخاص محوري، ومهم في تحسين وتطوير المدينة، كون المدينة تحتضن معظم المؤسسات المهمة والشركات.وقال دولة: هناك عدة عوامل تدفعنا بالشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز مكانة الأشجار والغطاء النباتي لا في الشوارع، منها إمكانية تحويل بيئة المدن وضواحيها إلى بيئة قادرة على المساعدة على تلبية جزء من حاجات السكان والحاجة الملحة إلى الأشجار في المدن لتخفيف درجات الحرارة، ومساهمة الأشجار والنباتات بشكل فاعل في الحد من الضجيج وتلوث هواء المدن.