منصور يكشف نتائج اجتماعات الرئيس عباس على هامش لقاءات الجمعية العامة



وكان الرئيس عباس عقَد منذ وصوله إلى نيويورك فجر أمس الأحد سلسلة لقاءات واجتماعات، أبرزها اجتماعه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى لقائه مع

أبناء الجالية الفلسطينية.



وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور في لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إن الرئيس خلال لقاءته أكد على خطورة سياسة التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس، وأهمية عقد مؤتمر دولي لانطلاق عملية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية بمشاركة مجلس الأمن، إضافة إلى دعم وإسناد وكالة الغوث لتتجاوز أزمتها المالية.



وأضاف: أن خطاب الرئيس عباس المقرر بعد ثلاثة أيام أمام الجمعية العامة سيركز على الجرائم الإسرائيلية والتصعيد الاستيطاني وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالاستيطان، ومواصلة سلطات الاحتلال قرصنة أموال المقاصة

مشيراً إلى أنه بحث مع كبار المسؤولين في النرويج قبل عدة ايام ملف المقاصة، أكد فيها على رفض الجانب الفلسطيني استلامها منقوصة وضرورة إلزام إسرائيل بتحويلها كاملة .



وأشار منصور إلى أن الرئيس عباس سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح قاعدة الإجماع الدولي لخلق الظروف السياسية المناسبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنيواصل الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين، عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وملوك وقادة العالم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، بهدف تكثيف الدعم الدولي لقضيتنا والعمل على تنفيذ الإجماع الدولي على إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال دولة فلسطين.