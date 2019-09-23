قرار إسرائيلي بإجلاء عائلة فلسطينية من منزلها بسلوان

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أمراً بإجلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي سلوان بمدينة القدس.



وحسب القناة السابعة الإسرائيلية، أعلنت المحكمة، أن المنزل أملاك غائبين منذ أواخر الثمانينيات، وتم تحويله لصالح الصندوق اليهودي.