طالب من الجامعة الأمريكية يفوز بالمرتبة الأولى بمسابقة القمة الفلسطينية للتحديات

رام الله - دنيا الوطنفاز الطالب عبد الرحمن محمد برهم، من الجامعة العربية الأمريكية، بالمرتبة الأولى في مسابقة القمة الفلسطينية الأولى ‏للتحديات التي عقدت في جامعة النجاح الوطنية، حيث فاز في تحدي (DMZ فريقPHOENIX) بعد منافسة مع 123 مشتركاً يمثلون جامعات النجاح الوطنية، بيرزيت، العربية الأمريكية، ‏القدس أبو ديس، بوليتكنيك الخليل، وفلسطين التقنية (خضوري).‏وهذا الفوز سيؤهل الطالب برهم للمشاركة في مسابقة الشبكة العربية للابتكار التي ستقام في الأردن بتاريخ 3/10/2019 ممثلاً عن الجامعة العربية الأمريكية، وفي حل التأهل سيحصل على فرصة تدريب في كندا.وشملت المسابقة تسعة تحديات تمثل التصنيفات المحلية، وهي: تحديDMZ ‎‏ ‏للشركات الناشئة، وتحدي النيزك للمشاريع الابتكارية، وتحدي ‏IMS‏ لطلبة ‏الهندسة الصناعية والميكانيك، وتحدي ‏Think & Build‏ لطلبة الهندسة ‏المعمارية والبناء، وتحدي ‏Make it perfect‏ لطلبة هندسة الحاسوب، وتحدي ‏Calgary‏ لتكنولوجيا النانو، وتحدي ‏Video puzzle‏ في المونتاج، وتحدي ‏Aramex‏ لطلبة هندسة الحاسوب والصناعي، وتحدي ‏Be the solution‏ ‏لطلبة الصيدلة.‏وفي ختام الحفل، تم تكريم منصة الشرف والمجلس الأعلى للشباب ‏والرياضة، وإدارة جامعة النجاح، والشركات الراعية، ولجنة التحكيم، والفائزين ‏في المسابقة، حيث فاز في تحدي ‏DMZ‏ فريق ‏Phoenix‏ وحصل على المرتبة الأولى ممثلاً بالطالب عبد الرحمن برهم من الجامعة العربية ‏الأمريكية، وفي تحدي ‏IMS‏ الطالب إبراهيم سعد الدين من جامعة فلسطين ‏التقنية، فيما حصدت جامعة النجاح الوطنية التحديات الأخرى، وهم: الطالبان ‏رمزي شديد وسيف الدين خرويش من فريق ‏MOZEOVST‏ في تحدي ‏Think & Build، والطالبان عمر حنون وماسة عجعج من فريق ‏High ‎Voltage ‎‏ في تحدي ‏Make it perfect، والطالب عامر أبو جلبوش في ‏تحدي ‏Calgary، والطالب محمد صالحي في تحدي ‏Video puzzle، والطلبة ‏محمد شموط وفراس ربايعة وعميد عمر من فريق ‏MFA‏ في تحدي ‏Aramex‏.‏وأكد عميد شؤون الطلبة دكتور بشار دراغمة، على دعم الجامعة لكافة المبادرات الطلابية وجميع المواهب الإبداعية لكافة المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية والرياضية، كما أوضح بأن عمادة شؤون الطلبة على استعداد تام لخدمة ودعم طلبة الجامعة وتوفير كل السبل الممكنة لنجاحهم.