وزير الاقتصاد يتحدث عن الخطة التنفيذية للعنقود الصناعي في الخليل



وتشتمل الخطة على توسيع القاعدة الإنتاجية؛ لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنمية القطاعات الإنتاجية والاعتماد على الطاقة المتجددة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأهيل المناطق الصناعية، في خطوة على طريق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.



واعتبر العسيلي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، الخطة بمثابة خارطة طريق، تمكن الحكومة من تنفيذ العنقود الصناعي، وفق إطار زمني محدد وموازنة مالية، يجري بلورتها بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التي يعقدها باستمرار مع مختلف فئات المجتمع، على قاعدة الشراكة في صناعة القرار.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، على أن الخطة التنفيذية للعنقود الصناعي في محافظة الخليل، ستكون جاهزة في غضون الأسابيع المقبلة.