قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون لليوم الخامس



وقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في بلدية عزون، حسن شبيطه: إن قوات الاحتلال لا تكتفي بإغلاق مدخل البلدة، بل تقوم باقتحامها بين الفينة والأخرى وتحظر التجوال بها وتعمل على مضايقة الأهالي خاصة وقت خروج طلاب المدارس.



وأهاب شبيطه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، بكل

الجهات الرسمية والشعبية لمساندة أهالي بلدة عزون أمام العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال عليها.

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال، لليوم الخامس على التوالي، إغلاق المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، بالبوابة الحديدية بذرائع وحجج واهية، في إطار العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا وتنغيص حياتهم اليومية.