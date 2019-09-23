للتباحث حول (صفقة القرن).. غرينبلات يلتقي اليوم بيني غانتس في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يلتقي جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط المستقيل من منصبه، اليوم الاثنين، رئيس تحالف (أزرق- أبيض) بيني غانتس، لبحث خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن اللقاء سيجري عند الساعة 2 ظهر اليوم الاثنين.



ويأتي اللقاء ضمن زيارة يجريها غرينبلات لإسرائيل، حيث عقد لقاءات مع الرئيس رؤوفين ريفلين ومسؤولين إسرائيليين.



وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أكدت أن اللقاء يأتي بهدف التباحث حول الموعد المناسب للإعلان عن الخطة الأميركية المعروفة باسم (صفقة القرن).