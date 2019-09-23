هيئة الأسرى تُندد بحملة الاعتقالات بمدن الضفة الغربية والقدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررن في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، بحملات الاعتقال الممنهجه التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرهذا اليوم، والتي طالت 51 مواطناً من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.



وأوضحت الهيئة، أن من بين المعتقلين من مدن الضفة التالية أسمائهم: باسل فليان، جمال العيسة، ومراد الخمور، بلال عمر الصيفي، حازم زاهر عاصي، عبد الرحمن ريان، عدي حسين، حمزة حسين، علي الجدع، يوسف مرحوم، المحرر وسام ربيع، إسماعيل حلبية، تامر نشرتي، ثائر السويطي، عقاب السويطي، طارق أبو طبيخ، محمد النصار، نزار سدر، رامي خالد العويوي.



كما وشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة استهدفت بلدتي العيسوية وسلوان، حيث طالت عشرات المواطنين عُرف منهم: محمد فوزي عبيد، وضياء أيمن عبيد، وسفيان ناصر محمود، ومحمد ناصر محمود، واكرم فادي مصطفى، وزايد العجلوني، ومحمود البدوي، ومحمد رجب عبيد، وسيم اياد داري، وباسل محمد درباس، وقصي محمد درباس، ورشاد امجد ناصر، وهارون محمد محيسن، ووسيم نايف عبيد، وحمزة محمد ناصر، وعيسى محمد ناصر، ومحمد عبدالله داري، ومحمود عبدالله داري، ومحمود جمال عطية، وعلي جمال بدر، وسمير اكرم عطية، ومحمد اديب ابو الحمص.



ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حملات اعتقال همجية بحق الفلسطينيين والتي ترافقها في الغالب عمليات اقتحام ومداهمة للبيوت واعتداء وتنكيل بهم، ماهو إلا جزء من عقاب جماعي لتنغيص حياة أبناء الشعب الفلسطيني وقتل صمودهم يوماً بعد آخر.