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شؤون فلسطينية

لدعم صندوق الاستثمار.. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ومسؤول اقتصادي أوروبي

لدعم صندوق الاستثمار.. الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ومسؤول اقتصادي أوروبي
الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ويرنر هوير، التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وما يقوم به صندوق الاستثمار مع البنك الأوروبي لزيادة حجم الاستثمارات في فلسطين، في مجموعة من القطاعات لا سيما الطاقة والمياه والزراعة.

وطالب الرئيس، وفق ما نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال لقاء معه على هامش
 اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاستمرار في دعم صندوق الاستثمار؛ لتحقيق إنجازات أكبر بهدف تحسين الوضع المالي والاقتصادي لشعبنا.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، د. محمد مصطفى: إن نتائج لقاء الرئيس مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، سنلمس تأثيراتها الإيجابية بعد فترة من الوقت، مؤكداً أن الجهود تبذل على كل المستويات، لحث المجتمع الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): أن الرئيس محمود عباس سيُطالب في خطابه بالأمم المتحدة بتطبيق فعلي لـ "بروتوكول باريس" الاقتصادي، موضحاً أن جباية السلطة الوطنية لضريبة "البلو" على المحروقات، وكذلك ضريبة المعابر لم تكن ضمن
"بروتوكول باريس" بالأساس، وهي حق ومطلب فلسطيني وتراكمت على الجانب الإسرائيلي منذ سنوات، وأن العمل جارٍ على إنجاز رسوم المعابر للسلطة على غرار ما حدث في ضريبة "البلو".

وأعرب مصطفى عن أمله أن يتمخض مؤتمر المانحين والذي سيعقد في 25 من الشهر الجاري، عن المزيد من الدعم لدولة فلسطين، وحثّ دولة الاحتلال على الإفراج عن أموالنا، وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً الأطراف الدولية كافة لبذل مزيد من الجهد؛ لممارسة ضغوط على دولة الاحتلال لاسيما مع انتهاء 
الانتخابات الإسرائيلية.

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