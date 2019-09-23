بحث الأزمة المالية..الفتياني يكشف تفاصيل اجتماع عُقد بين اشتية وأعضاء في "الثوري"





وأكد الفتياني، على أهمية اللقاء، الذي تناول خططاً سياسية واقتصادية؛ لمواجهة الحرب المالية والسياسية التي يشنها الاحتلال والإدارة الأميركية ضد أبناء شعبنا وحكومته.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: أن الحكومة أعدت مجموعة من الخطط الاقتصادية والتنموية والقرارات السياسية لحماية شعبنا، كقرار الانفكاك الاقتصادي، ووقف استيراد منتجات الاحتلال، ودعم المشاريع الاقتصادية، وخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى خطط تطويرية للمراكز الصحية والمشافي.



وحول إنهاء الأزمة المالية، أعرب الفتياني عن أمله في التوصل لحل قريب بشأنها، والتخلص من استمرار حالة التردد والترقب للمجتمع الدولي في دعم صمود شعبنا، مشيراً إلى أن أميركا وإسرائيل، تستغلان بقاء الوضع المالي الصعب للحكومة في محاولة منها، لجر ضغط المجتمع المحلي للتحرك ضد الحكومة وإبقاء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال السياسي، وضمن التبعية الاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنكشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، تفاصيل اجتماع عُقد بين أعضاء بالمجلس الثوري متواجدين في المحافظات الشمالية، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية.